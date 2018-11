FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

MEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.481 EUR

ELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.380 EUR

DJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.088 EUR

KY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.088 EUR

GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.707 EUR

FA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.565 EUR

EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.066 EUR

DOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.424 EUR

CWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.133 EUR

CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.592 EUR

CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.309 EUR

CCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.345 EUR

XCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.186 EUR

CBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.292 EUR

CXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.194 EUR

C67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.274 EUR

BG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.044 EUR

33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.133 EUR

AV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.329 EUR

ALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.406 EUR

A3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.053 EUR

3DV XFRA SG1W49939232 OLD CHANG KEE 0.010 EUR

XEUA XFRA SG1W44939146 KSH HOLDINGS LTD 0.006 EUR

C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.769 EUR

V4L XFRA KYG936361016 VINALAND LTD DL-,01 0.274 EUR

SVT1 XFRA GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT LS-,9789 0.420 EUR

ECN XFRA GB0003096442 ELECTROCOMPONENTS LS-,10 0.060 EUR

41B XFRA GB0000904986 BELLWAY PLC LS -,125 1.070 EUR

INR XFRA ES0177542018 INTERN.CONS.AIRL.GR. 0.145 EUR

PIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.168 EUR

0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.094 EUR

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.044 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.033 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.018 EUR

NWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.015 EUR