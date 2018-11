FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5

BT3 XFRA US09066L1052 BIOTIME INC.

HK6 XFRA HK0044000302 H.K. AIRCRAFT ENG.

SHF XFRA DE0007203705 SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N.

M9K XFRA AU000000MNC7 METMINCO LTD

FXH XFRA AU000000FXJ5 FAIRFAX MEDIA LTD.

C7S XFRA AU000000CSS3 CLEAN SEAS SEAFOOD LTD.

C8U XFRA AU000000CHN7 CHALICE GOLD MINES LTD

CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01

R2K XFRA GB00B0YG1K06 RESTAURANT GRP LS-,28125

1HR XFRA SE0005877560 SCANDIN.ENVIRO SYSTEMS AB

BUU XFRA AU000000DEV5 DEVEX RES LTD