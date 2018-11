Mutares verkauft BSL Pipes & Fittings DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Private Equity/Verkauf Mutares verkauft BSL Pipes & Fittings 28.11.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mutares verkauft BSL Pipes & Fittings * Exit mit positivem Kaufpreis * Erfolgreicher Verkauf nach Haltedauer von drei Jahren München/Paris, 28. November 2018 - Mutares (ISIN: DE000A2NB650) hat das Portfoliounternehmen BSL Pipes & Fittings (BSL) an einen luxemburgischen Investor verkauft. Über den positiven Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. BSL mit Sitz im französischen Soissons ist seit bald 60 Jahren ein führender Hersteller von hochwertigen Rohrleitungen für die Öl- und Gasindustrie sowie verschiedene Industrieanwendungen. Mutares hatte die Gesellschaft 2015 von der französischen Gruppe Génoyer erworben. Unternehmensprofil der Mutares AG Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares AG Corinna Lumpp Manager Investor Relations & Strategy Tel. +49 89 929 2776-0 Fax +49 89 929 2776-22 ir@mutares.de www.mutares.de Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 89 8982 7227 E-Mail: sh@crossalliance.com www.crossalliance.com 28.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 752015 28.11.2018 ISIN DE000A2NB650 AXC0042 2018-11-28/07:31