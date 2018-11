Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 68 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neue Kursziel reflektiere einerseits seine erhöhte Prognose des Unternehmenswerts, schrieb Analyst Jack Scannell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aber auch der Wegfall eines 15-prozentigen Abschlags in seinem Bewertungsmodell für den französischen Pharmakonzern sei dafür verantwortlich./edh/gl Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-11-28/08:02

ISIN: FR0000120578