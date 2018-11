Die Privatbank Berenberg hat MTU nach einer Informationsveranstaltung in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Er bleibe zuversichtlich, dass der Triebwerksbauer eine Periode mit einem nachhaltigen Gewinnwachstum und einer höheren Barmittelerwirtschaftung vor sich habe, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tih Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-11-28/08:43

ISIN: DE000A0D9PT0