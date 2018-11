Die Commerzbank hat Grand City Properties von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 24,50 Euro angehoben. Die Unsicherheiten rund um den Brexit hätten es dem deutschen Immobilienkonzern ermöglicht, ein bedeutendes Wohungsportfolio in London aufzukaufen, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zuletzt nur unterdurchschnittlich gelaufene Aktie biete nun ein günstiges Einstiegsniveau./edh/zb Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-11-28/09:33

ISIN: LU0775917882