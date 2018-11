Die Commerzbank hat das Kursziel für Covestro von 94 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zeitpunkt und Ausmaß der jüngsten Gewinnwarnung des Kunststoffproduzenten hätten ihn und den Markt überrascht, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognose (Ebitda) für 2018. Die Aktie mache auf ihn aber einen attraktiven Eindruck, was sich aber wohl ernst entfalten könne, sobald sich der Wasserstand im Rhein und die Preissituation bei Polyurethan verbessert./edh/tih Datum der Analyse: 27.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-11-28/09:49

ISIN: DE0006062144