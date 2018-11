Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Kapitalgebundene Lebensversicherungen mit sechsstelligem Transaktionswert erfolgreich verbrieft und am Kapitalmarkt platziert



- Partech, Berliner Effektengesellschaft und Berliner Volksbank Ventures als Investoren an Bord



Das B2B-Fintech Acatus hat seine digitale Debt Capital Markets-Plattform (DCM-Plattform) in Betrieb genommen. Durch den einzigartigen Verbriefungsprozess kann Acatus prinzipiell jede Art von Vermögenswert auf Einzelbasis schnell und kostengünstig in ein depotfähiges, fungibles Wertpapier mit ISIN umwandeln und dem Kapitalmarkt als transparente, neue Investmentmöglichkeit zur Verfügung stellen. Die Bandbreite reicht von Unternehmens-, Immobilien- oder Konsumentenkrediten über Versicherungspolicen bis zu Realvermögenswerten.



"Wir freuen uns, mit Acatus einen Beitrag zur Digitalisierung und Modernisierung der europäischen Fremdkapitalmärkte sowie zur Wiederbelebung des Verbriefungsgeschäfts zu leisten", sagt Gründerin und CEO Marie Louise Seelig. "Herkömmliche Portfolio-Verbriefungen sind häufig komplex, zeit- und kostenintensiv und aus Investorensicht sehr intransparent. Durch die Entwicklung der nicht-tranchierten Einzel-Verbriefung und unsere effiziente und digitale Wertpapierabwicklung schaffen wir auf der einen Seite eine nie dagewesene Transparenz und Zugang zu illiquiden Assets in Form von Anleihen für Investoren, die sich ihre Investments à la carte auswählen können, und eine skalierbare Refinanzierungsmöglichkeit für Banken und sonstige Originatoren auf der anderen Seite. Dadurch ermöglichen wir eine Win-Win-Situation."



Kosteneffizienter Zugang zum Kapitalmarkt für Originatoren



Die ersten Transaktionen mit einem Gesamtvolumen im sechsstelligen Eurobereich hat Acatus bereits erfolgreich durchgeführt. Dabei hat die Acatus Securities SA deutsche Kapitallebensversicherungspolicen von der Policen Direkt-Gruppe aus Frankfurt angekauft, verbrieft und als Eurobonds emittiert und abgewickelt. Policen Direkt, seit 15 Jahren spezialisiert auf Vermittlung, An- und Verkauf sowie Verwaltung von deutschen Kapitallebensversicherungen, verwaltet ein Bestandsvolumen von rund 1 Mrd. Euro und ist Marktführer im Zweitmarkt für diese Policen. Durch die Verbriefung ihrer Kapitallebensversicherungen über die Plattform von Acatus erhält Policen Direkt Zugang zum Kapitalmarkt und kann so seine potenzielle Investorenzielgruppe erheblich erweitern.



In den nächsten Monaten sollen weitere Originatoren folgen und das Portfolio schrittweise um zusätzliche Assetklassen ergänzt werden. Mit einer Reihe namhafter Originatoren befindet sich Acatus bereits in fortgeschrittenen Gesprächen. Dabei adressiert das im September 2016 gegründete Unternehmen vor allem Banken, Fonds, Fintechs und andere Kreditgeber. Diese können bestehende Kredite und sonstige illiquide Vermögenswerte, welche bisher nur schwer verbriefbar waren, nun flexibel und je nach Bedarf sogar auf Einzelbasis am Kapitalmarkt refinanzieren. Durch den Verkauf in Form eines True Sale haben die Originatoren eine Eigenkapitalentlastung und so wieder mehr Spielraum für Neugeschäft und effizientes Risikomanagement. Über die digitale Emissions- und Platzierungsplattform von Acatus ist es sogar möglich, Kreditneugeschäft direkt über den Kapitalmarkt zu finanzieren.



"Aktuell liegen laut EZB illiquide Kredite im Wert von rund zwölf Billionen Euro in den Bilanzen der europäischen Banken. Das ist erheblich mehr als die Marktkapitalisierung der Aktienmärkte in Europa. Dieses illiquide Potenzial machen wir für den Kapitalmarkt zugänglich und helfen dadurch Banken und Finanzdienstleistern, Risiken besser zu streuen. Mit unseren kosteneffizienten Prozessen können wir unsere Dienstleistung zudem auch schon für geringe Volumina für kleinere und mittelständische Institute ökonomisch sinnvoll umsetzen und deren illiquide Assets in Anleihen transformieren", so Daniel Wigbers, Gründer und COO von Acatus.



Neue Anlagemöglichkeiten für Investoren



Für institutionelle Investoren bietet Acatus einen entscheidenden Transparenzvorteil, da sie nach eigenem Risiko-Rendite-Profil auf Einzelbasis verbriefte und daher nicht-tranchierte Assets auswählen und als Wertpapier im Bankdepot halten können. Dank der Einzel-Verbriefung können sie sich ihr eigenes, diversifiziertes Portfolio zusammenstellen. Mittelfristig plant Acatus, einen liquiden Sekundärmarkt für den Handel mit den Anleihen anzubieten und dadurch die Attraktivität der Investments weiter zu steigern.



Starke Partner und erfahrene Kapitalmarktexperten



Mit der Société Générale Securities Services hat Acatus den zweitgrößten Custodian in Europa und international tätigen Wertpapierdienstleister als emissionsbegleitendes Institut, Zahlstelle und Depotbank gewinnen können. Als Haftungsdach fungiert die Acon Actienbank aus München, die rechtliche Beratung übernehmen die renommierten Wirtschaftskanzleien Linklaters LLP und GSK Stockmann.



Finanziert wurde Acatus bislang von namhaften Kapitalgebern wie Partech, der Berliner Effektengesellschaft und Berliner Volksbank Ventures sowie zahlreichen Business Angels mit Banking- und Kapitalmarkthintergrund. Darunter befinden sich Andreas Wolf, ehemaliger CEO der Clearstream Banking AG und Vorstand der biw Bank AG, Michael Kemmer, ehemaliger Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken sowie die Gründer des Zinsportals Weltsparen, Tamaz Georgadze, Frank Freund und Michael Stephan.



Otto Birnbaum, Principal von Partech und einer der ersten Acatus-Investoren, sagt: "Die Idee von Acatus hat uns überzeugt: gerade in einem so komplexen Bereich wie dem DCM-Geschäft sehen wir durch die Digitalisierung ein enormes Marktpotenzial. Acatus ist das erste Fintech, das Verbriefung proprietär als B2B-Dienstleistung über alle Assetklassen hinweg anbieten kann. Dazu trägt insbesondere die außerordentliche Qualität und das einzigartige Netzwerk des Acatus-Teams und seiner Partner bei. Es ist beeindruckend, welche hochkarätigen Business Angels Acatus gewinnen konnte, die sich weit über ihr finanzielles Engagement mit ihrer Kapitalmarktexpertise und ihren Kontakten in die Unternehmensentwicklung einbringen."



Holger Timm, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsgesellschafter der Berliner Effektengesellschaft, ergänzt: "Als ein Investor der ersten Stunde waren wir nicht nur von dem Team sondern auch von der Idee der effizienten, kostengünstigen Einzel-Verbriefung bisher illiquider Assets begeistert. Als Muttergesellschaft der Tradegate AG und damit indirekt auch Betreiber einer der größten Aktienbörsen in Europa, war für uns auch die Möglichkeit der Schaffung eines nachgelagerten liquiden Sekundärmarktes für den Handel mit diesen Anleihen ein ausschlaggebendes Investitionskriterium."



Über Acatus:



Die Acatus GmbH wurde im September 2016 von Dr. Marie Louise Seelig und Dr. Daniel Wigbers gegründet und baut die erste digitale paneuropäische Debt Capital Markets-Plattform auf. Durch das innovative Instrument der digitalen Einzel-Verbriefung wandelt Acatus Kredite und andere illiquide Vermögenswerte in depotfähige, fungible Wertpapiere um. Für Banken und andere Originatoren bietet Acatus eine schnelle und kostengünstige Refinanzierungsmöglichkeit über den Kapitalmarkt. Für institutionelle Investoren wie Family Offices oder Pensionskassen stellt Acatus attraktive Anlagemöglichkeiten à la carte in bisher illiquide Debt-Produkte zur Verfügung. Seit Oktober 2018 ist die digitale DCM-Plattform live und es finden Transaktionen statt.



Acatus sitzt in Berlin und beschäftigt aktuell 15 Mitarbeiter. Das Unternehmen wird von namhaften Geldgebern wie Partech, Berliner Effektengesellschaft und Berliner Volksbank Ventures sowie zahlreichen Business Angels aus dem Kapitalmarkt-, Wertpapier- und Tech-Bereich unterstützt. Dazu zählen ehemalige Bankvorstände, Partner von Unternehmensberatungen und Wirtschaftskanzleien, Hochschulprofessoren sowie erfolgreiche Fintech-Gründer. Acatus hat 2018 den Startup-Pitch der EXECfintech gewonnen und belegte den 3. Platz beim KPMG Smart Start Award 2017. Das Unternehmen engagiert sich im Bankenverband, im Bundesverband deutscher Startups sowie im Digitalverband Bitkom.



Hinweis gemäß § 2 Abs. 10 des Kreditwesengesetzes (KWG): Die Acatus GmbH ist vertraglich gebundener Vermittler i.S.d. § 2 Abs. 10 KWG und wird als solcher bei Ausübung der Anlagevermittlung, der Anlageberatung sowie des Platzierungsgeschäfts ausschließlich im Namen, auf Rechnung und unter der Haftung der ACON Actienbank AG (Haftungsdach) tätig.



OTS: Acatus GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132969.rss2



Pressekontakt: Acatus Pressestelle Telefon: 030-4036606-10 E-Mail: presse@acatus.com Web: https://www.acatus.com/press.html



Acatus GmbH Rosenstraße 17 10178 Berlin