Vorstand der Baumot Group AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht DGAP-Ad-hoc: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Vorstand der Baumot Group AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht 28.11.2018 / 10:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstand der Baumot Group AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht Königswinter, 28. November 2018. Der Vorstand der Baumot Group AG (WKN A2G8Y8) hat heute beschlossen unter Ausgabe von bis zu 232.263 neuen Aktien eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals von bisher 18.162.637 EUR um bis zu 232.263 EUR auf bis zu 18.394.900 EUR gegen Bareinlagen erhöht werden. Die neuen Aktien (Stammaktien) werden ausschließlich ausgewählten qualifizierten Anlegern aus Europa, UK und den USA im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Die Baumot Group AG beabsichtigt, den Platzierungspreis auf 2,10 EUR je Aktie festzusetzen. Der Platzierungspreis wurde aufgrund der hohen Volatilität und auf Basis der historischen Kursentwicklung berechnet. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt und sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Transaktion soll in den nächsten Tagen vollzogen und durch die Lang & Schwarz Broker GmbH begleitet werden. >> ENDE DER AD-HOC-MELDUNG ISIN DE000A2G8Y89 AXC0095 2018-11-28/10:17