Eine Billion Dollar Börsenwert brachte Amazon noch Anfang September auf die Waage. Nach den etwas schwierigeren letzten Wochen sind davon gerade einmal 770 Milliarden Dollar übrig. Seit dem Hoch verlor die Aktie damit etwa 25 Prozent. Was für bestehende Aktionäre sicherlich unerfreulich ist, ist neutral betrachtet kein Beinbruch - aus verschiedenen Gründen: Zunächst liegt die Amazon-Aktie seit Jahresanfang immer noch 33 Prozent im Plus und hat somit die Branchenkollegen der Nasdaq deutlich outperformed. Darüber hinaus bietet sich hier für den einen oder anderen Spätzünder sicherlich eine gute Gelegenheit zum Kauf. Die Kursschwäche genutzt hat in den letzten vier Wochen auch die wikifolio.com-Community. 63 Prozent aller Amazon-Trades waren Käufe. Einige haben nachgekauft, andere sind neu oder wieder eingestiegen: Der Anteil der investierbaren wikifolios, die den US-Giganten im Depot haben, stieg von rund acht Prozent im Juli auf aktuell gut 10 Prozent. Doch wer sind die besten Amazon-Trader? Wer hat sich die Aktie frühzeitig (und nicht erst im Zuge der aktuellen Korrektur) ins wikifolio gelegt und in der Folge auch konsequent Gewinne realisiert? Und wie managen sie ihr Engagement erfolgreich? Das sind die vier Top-Amazon-Trader mit einem herausragenden Riecher ...

