In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 6,375%-Anleihe der Raffinerie Heide GmbH (WKN A2G87H) von den Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG von 4 auf 3,5 zurückgestuft und als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" bewertet. Grund dafür ist ein deutlicher Ergebnisrückgang in den ersten neun Monaten des Jahres 2018.

Die Raffinerie Heide weise nach wie vor durch ihre geographische Lage, die Integration von Lieferanten und Abnehmern, eigene Lager- und Pipelinekapazitäten sowie das diversifizierte Produktspektrum eine attraktive Marktstellung auf, so die KFM in ihrem Fazit. Durch Optimierungsmaßnahmen konnte die Ertragskraft der Anlage sukzessive und nachhaltig gesteigert werden, so dass die Schuldentragfähigkeit von den Analysten zudem als gegeben eingeschätzt wird. Die negativen Umstände der ersten neuen Monate sollten aus Analysten-Sicht vorübergehender Natur sein. In Verbindung mit der attraktiven Rendite von 11,34% p.a. (Kurs von 85,20% am 26.11.2018) wird die Einschätzung der 6,375%-Raffinerie Heide-Anleihe auf 3,5 von 5 möglichen Sternen zurückgenommen.

