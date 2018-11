Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die Immobiliengesellschaft habe ihr starkes externes Wachstum fortgesetzt und die Gewinndynamik beschleunigt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe das Unternehmen weiterhin als größten Profiteur des weiterhin schwungvollen Marktes für Büroimmobilien in Deutschland./edh/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: LU1673108939