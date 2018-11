Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2018 (per 31.12.) auch aufgrund des stark verbesserten Finanzergebnisses die verkaufsbedingt gesunkenen Mieteinnahmen etwas aufgefangen, so dass der Nettogewinn insgesamt um rund 8 % zulegen konnte. In der Folge hebt der Analyst Kursziel und Votum für die S IMMO-Aktie an.

Nach Aussage des Analysten sei der FFO in den ersten drei Quartalen sehr deutlich um knapp 30 Prozent auf fast 48 Mio. Euro (9M 2017: rund 37 Mio. Euro) gestiegen und habe somit - wie bereits im Halbjahr - auf einem Rekordniveau gelegen. Der erwartete Rückgang der Mieterträge durch Objektverkäufe im Vorjahr sei zudem durch einen Anstieg in den like-for-like Mieteinnahmen und einem sehr guten Hotelergebnis abgebremst worden. Das Unternehmen habe hierbei zudem von den Dividendenerträgen durch die Beteiligungen an der Immofinanz und der CA Immo profitiert.

Laut SRC sei deshalb auch das Vorsteuerergebnis trotz des deutlich geringeren Bewertungsergebnisses im Neunmonatszeitraum um 2 Prozent auf über 95 Mio. Euro (9M 2017: über 93 Mio. Euro) gestiegen. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe fast 80 Mio. Euro erreicht. Nach Analystenschätzung werde der Mietertrag durch weiter Zukäufe sowie durch die Fertigstellung von Projekten in Bratislava und Bukarest im vierten Quartal 2018 wieder merklich steigen. Der EPRA NAV je Aktie habe zum Stichtag 30. September bei 19,20 Euro gelegen. Dies sei im Vergleich zum Halbjahr ein Anstieg um 7 Prozent. Vor dem Hintergrund des sehr positiven FFO Ergebnisses und dem angestiegenen NAV erhöht der Analyst das Kursziel auf 20,00 Euro (zuvor: 19,00 Euro) und das Rating auf "Buy" (zuvor: "Accumulate").

