BARCELONA (Dow Jones)--Der französische Versicherungskonzern AXA erhöht nach Fortschritten bei der Vereinfachung von Konzernstrukturen einzelne Finanzziele. So peilt das Unternehmen für 2020 eine Eigenkapitalrendite zwischen 14 und 16 Prozent an, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Damit liegt die Spanne sowohl am unteren als auch am oberen Ende um 2 Prozentpunkte höher als bisher.

Anleger könnten schon im laufende Geschäftsjahr profitieren: AXA hebt die Ausschüttungsquote für die Gewinnbeteiligung auf 50 bis 60 Prozent von bislang 45 bis 55 Prozent an.

"Die Fortschritte bei der Transformation des Konzernprofils sowie das Vertrauen in eine weiterhin starke operative Leistung in allen Regionen haben uns veranlasst, unser Kapitalmanagement zu überprüfen", heißt es in der Mitteilung mit Blick auf die Dividende.

Unverändert ließ AXA sein Ziel für den freien Cashflow im operativen Geschäft.

November 28, 2018

