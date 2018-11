Die Baader Bank hat ihre Anlageempfehlung "Hold" und das Kursziel von 17 Euro für die Aktien der heimischen s Immo bestätigt.

Die Ergebnisse nach drei Quartalen fielen überwiegend entsprechend der Erwartungen der Baader-Bank aus, schreibt Analyst Andre Remke. Das Bewertungsergebnis übertraf sogar die Experten-Einschätzung mit 46 Mio. Euro. Remke hatte mit nur 33,4 Mio. Euro gerechnet.

Am 28 September schloss die Immofinanz ihren Einstieg bei der s Immo mit 29 Prozent ab. Damit ist der Immobilen-Konzern der neue Hauptaktionär der s Immo.

Das FFO je Aktie für die s Immo beziffert die Baader Bank auf 0,75 Euro (2018), 0,79 Euro (2019) und 0,84 (2020).

Zum Vergleich: Am späten Mittwochvormittag wurden die Aktien der s Immo an der Wiener Börse mit plus 3,27 Prozent bei 15,80 Euro gehandelt.

