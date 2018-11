Der DAX hat sich in den vergangenen Wochen recht schwankungsfreudig präsentiert. Dafür sorgten vor allem diverse politische Faktoren. Andreas Lipkow von Comdirect sieht zwar nach wie vor Probleme, glaubt aber an eine Jahresendrallye. Einen wichtigen Hinweis liefert laut Lipkow Amazon. Der Experte verweist auf die starken Zahlen, die der Konzern in der Cyber Week erzielt hat. Deutlich nach unten ging es zuletzt für den Ölpreis. Das hatte auch Auswirkungen auf Ölaktien wie Royal Dutch Shell oder BP. Lipkow sieht die Unternehmen allerdings weiter glänzend aufgestellt. Außerdem geht es in der Sendung um Microsoft und den kurzzeitigen Aufstieg zum wertvollsten börsennotierten Konzern der Welt.