Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Baustoffeherstellers HeidelbergCement auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Nach dem schwierigen Jahr 2018 mit gestiegenen Kosten, einem Margenrückgang in den Schwellenländern, Wetter- sowie Produktionsproblemen und einer Gewinnwarnung sollten die Erwartungen auf ein vernünftiges Maß gesunken sein, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie sehr attraktiv bewertet. Sie gehöre im Sektor zu den wichtigsten "Overweight"-Empfehlungen des Bankhauses für 2019./gl/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-11-28/11:51

ISIN: DE0006047004