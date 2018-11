Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Medigene von 15,50 auf 10,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal seien ergbnisseitig etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Pipeline des Biotechnologieunternehmens sei aussichtsreich, aber es befinde sich noch kein Projekt in der entscheidenden dritten Phase. Zudem verzögere sich eine geplante Studie im Bereich der Immunzelltherapie (TCR IIT)./mf/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-11-28/11:59

ISIN: DE000A1X3W00