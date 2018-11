Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Der Monat Oktober sei von einem starken Rückgang der weltweiten und europäischen Aktienmärkte geprägt gewesen. Trotz einer leichten Erholung in den letzten Oktobertagen sei der STOXX 600 um -5,6% (-7,1% YTD) zurückgefallen. Gründe hierfür: Die Befürchtung einer Verlangsamung des weltweiten Wachstums (die Senkung der Wachstumsprognosen des IWF, die trotz ihres absolut gesehen hohen Niveaus enttäuschenden PMI-Indikatoren in Europa und China), die obskure Rhetorik zum Handelskrieg zwischen den USA und China, die geopolitischen Spannungen, die Haushaltskrise in Italien, die ins Stocken geratenen Brexit-Verhandlungen, die Schwäche der bundesdeutschen Regierungskoalition und ein zunehmend restriktiver Diskurs der Zentralbanken. ...

