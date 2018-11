marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger geben die Hoffnung nicht auf, Nordex mit einem wichtigen Erfolgserlebnis

Auch am Mittwoch ist die Weltpolitik im Anlegerfokus. Börsianer fragen sich, ob es tatsächlich Fortschritte im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit geben kann. Allerdings scheinen sich Anleger im Vorfeld des kommenden G20-Gipfels nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, so dass sich Kursbewegungen im DAX m Mittag in Grenzen halten.

Die Lage an der Frankfurter Börse: