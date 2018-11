Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Linde auf "Neutral" belassen. Trotz der jüngsten Verkäufe von Unternehmensteilen bleibe der Konzern nach der Kombination mit Praxair der unbestrittene Marktführer in der aussichtsreichen Branche der Industriegase, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung erscheine aber schon recht anspruchsvoll./mf/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IE00BZ12WP82