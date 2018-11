Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gea Group anlässlich einer Branchenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des Anlagenbauers dürfte 2019 mit einigen Unsicherheiten behaftet sein, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Andererseits gebe es zahlreiche Ansatzmöglichkeiten in puncto Kostensenkung, Preisgestaltung und Portfolio-Optimierung./mf/edh Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

