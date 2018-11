Zusammen mit Wirecard war die Aktie des Bau- und Architekturspezialisten Nemetschek (ISIN: DE0006452907) bis zum Spätsommer der große Überflieger im TecDAX, war sogar in der Jahresperformance kurz am Spitzenreiter Wirecard vorbeigezogen. War. Denn jetzt sind beide Aktien im Sinkflug unterwegs. In beiden Fällen wurde den Aktien ihr hohes Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) zum Verhängnis. Das niemanden zu stören schien, solange die Marktstimmung noch bullish war. Jetzt ist sie es nicht mehr… und die Akteure mäkeln bei klar tieferen Kursen an einem KGV herum, das sie keinen Deut störte, als es noch viel höher lag, der Aufwärtstrend der Aktie aber noch intakt war.

Jetzt ist es der Abwärtstrend, der intakt ist. Bleibt das so? Dahingehend fällt in den kommenden Tagen eine Entscheidung, denn der Kurs befindet sich zwischen Baum und Borke, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...