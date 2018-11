Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vapiano nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Die erneute Gewinnwarnung der Gastronomiekette werfe Fragen in Hinblick auf das flächenbereinigte Umsatzwachstum und die Ziele bei den Neueröffnungen von Restaurants auf, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Robust sei immerhin die Entwicklung in Deutschland gewesen./mf/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

