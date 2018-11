Im Umfeld leicht steigender Weltmarktpreise für Öl sind die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz überwiegend ebenfalls etwas höher in den Mittwochshandel gestartet. Regional zeigen sich am Mittag aber auch leichte Abschläge. Dies betrifft insbesondere den Nordosten Deutschlands. Berlin meldet beispielsweise Abschläge von 0,4 Cent je Liter wobei es entlang des Rheins bis zu 0,6 Cent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...