Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604)" ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, präsentierte auf dem heutigen Capital Markets Day die Wachstumsstrategie des Unternehmens, das 3-Jahres-Investitionsprogramm und den entsprechenden mittelfristigen Ausblick.

Ziel: Die starke Nummer zwei mit einem Marktanteil von über 20 %

Pfeiffer Vacuum hat sich zum Ziel gesetzt, mit einem Marktanteil von über 20 % die starke Nummer zwei in der Vakuumindustrie zu werden. Die Marktposition soll auf Basis der Innovationsführerschaft und des Wachstums mit neuen Produkten, neuen Lösungen sowie einem breiteren Dienstleistungsangebot gestärkt werden. Das Unternehmen erwartet, in den beiden Business Units "Semiconductor and Coating" und "Analytics, Industry and R&D" von Megatrends wie Big Data, E-Mobilität, Erneuerbare Energien und Nanotechnologie stark zu profitieren. Das gilt vor allem in der Elektronikbranche und der Life-Science-Industrie. Im operativen Bereich will das Management im Rahmen der Wachstumsstrategie die globale Präsenz in den Bereichen Beschaffung, Produktion und Vertrieb weiter stärken. Dazu gehört insbesondere der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...