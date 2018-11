Marinomed-Zwischenstand zum Zeichnungserfolg? ... wird wohl nicht mehr kommen, da das Ende der Zeichnungsfrist naht. Am 4.12. soll schon Erstnotiz sein. bezogen auf: IPO-Kandidat Marinomed: Höhere Löslichkeit als wesentlicher Vorteil Überholte Verbund hat MSCI im ÄrmelNeuling Do&Co hat den lange überlegen führenden Verbund ytd überholt. Der wird am 30.11. in den MSCI aufgenommen ams: Aufpassen auf den FrankenViele Portale (wie wir) weisen den Kurs in Euro aus, die Research-Kursziele sind aber meist in Franken, da muss man zur Zeit zum Euro-Kurs 13 Prozent dazutun. bezogen auf: ams bleibt für Deutsche Bank ein Buy Austro-Börsekandidat wurde um 39 Mio. verkauftSchönherr berät AddLife beim Erwerb der Biomedica Gruppe bezogen auf: ...

