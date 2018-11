Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Nachdem das dritte Quartal der europäischen Stahlkonzerne von einigen Sonderfaktoren belastet worden sei, rechne er für das Schlussquartal mit einer Rückkehr zu einem stabilen operativen Geschäft, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der jüngste Margendruck im Sektor signalisiere für das erste Jahresviertel 2019 aber bereits wieder gewisse Risiken./edh/tih Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-11-28/13:38

ISIN: DE000KC01000