Seit Ende September ist der Wert der im Technologie-Index Nasdaq 100 gelisteten Unternehmen seit Ende September um eine Billion Dollar gesunken. Wie geht man als Anleger damit um? Lange Zeit haben die Riesen der Tech-Branche den Aufschwung an den Börsen angetrieben, unlängst sind Überflieger-Aktien wie Apple, Amazon und Facebook jedoch massiv ins Straucheln geraten. Besonders hart hat es die verwöhnten Apple-Anleger getroffen. Seit ihrem Allzeithoch im Oktober hat die Aktie rund 25 Prozent verloren und damit über 170 Milliarden Dollar ihres Börsenwertes. Vor Kurzem hat Microsoft Apple sogar für wenige Handelsmomente als teuerstes Unternehmen der USA entthront. Vivien Sparenberg von Vontobel erläutert im Gespräch mit Cornelia Eidloth, ob es sich dabei möglicherweise nicht nur um ein kurzes Intermezzo handeln könnte. Außerdem: Welche Rolle spielt der Handelsstreit der USA und China in diesem Kontext und welche nachhaltigen Konsequenzen könnten der Branche drohen? Weitere Themen in Zertifikate Aktuell: Der bisherige Krypto-Hype-Profiteur AMD und seine Zukunft nach der großen Korrektur am Kryptowährungsmarkt und der DAX-Neuling Wirecard.