München (ots) - Die neunte Staffel der erfolgreichen Dramedy-Serie ab 11. Februar immer montags im Anschluss an "The Walking Dead" um 21.45 Uhr exklusiv als deutsche TV-Premiere bei FOX



- Ab 8. April zeigt FOX "Shameless - Nicht ganz nüchtern" immer montags um 21.00 Uhr - In den Hauptrollen brillieren erneut Emmy Awards-Nominee William H. Macy ("Fargo"), Emmy Rossum ("The Day After Tommorow") und Jeremy Allen White ("Bad Turn Worse"). - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung



Die Geschichte der kultigen Gallagher-Familie geht in die nächste Runde. Sie erzählt vom überforderten und doch stolzen alleinerziehenden Vater Frank Gallagher (William H. Macy), dessen sechs Kinder manchmal besser ohne ihn zurecht kommen würden. Denn wenn Frank nicht gerade in seiner Lieblingskneipe ist, liegt er betrunken im heruntergekommenen Einfamilienhaus. Um ihn herum wachsen seine Kinder unter der Führung seiner ältesten Tochter Fiona (Emmy Rossum) auf, die gezwungenermaßen die Mutterrolle übernommen hat. FOX präsentiert die 9. Staffel der erfolgreichen Dramedy-Serie "Shameless - Nicht ganz nüchtern" ab 11. Februar immer montags um 21.45 Uhr im Anschluss an "The Walking Dead" und ab 8. April um 21.00 Uhr.



Über "Shameless - Nicht ganz nüchtern"



In Staffel 9 von "Shameless - Nicht ganz nüchtern" entdeckt Frank Gallagher die Lokalpolitik für sich - er hat schließlich gehört, dass hier Geld zu holen wäre. Als Repräsentant der hart arbeitenden, aber von der Politik vergessenen, weißen Arbeiterschaft von Chicago rührt Frank fortan die Werbetrommel für einen zwielichtigen Kongressabgeordneten. Fiona will weiter in Immobilien investieren und lässt sich auf ein riskantes Geschäft ein - mit fatalen Folgen. Lips (Jeremy Allen White) Kampf gegen den Alkoholismus ist derweil noch nicht vorbei. Um sich abzulenken, sucht er nach einer neuen Aufgabe und nimmt Eddies Nichte Xan (Amirah Johnson) bei sich auf. Währenddessen wartet Ian (Cameron Monaghan) im Gefängnis auf den Prozess, der ihm aufgrund der gewalttätigen Exzesse, der von ihm gegründeten "Gay Jesus"-Bewegung gemacht wird. Debbies (Emma Kenney) Einsatz für Lohngerechtigkeit und gegen sexuelle Belästigung erweist sich als harter Kampf, führt sie jedoch zu unerwarteter Selbsterkenntnis und einer neuen Liebe. Carl (Ethan Cutkosky) setzt alles daran, an der Militärakademie West Point aufgenommen zu werden, und der jüngste Gallagher-Spross Liam (Christian Isaiah) muss sich erstmals außerhalb der heimeligen Welt seiner Privatschule bewähren. Kev (Steve Howey) und V (Shanola Hampton) stemmen unterdessen gleichzeitig die Erziehung der Zwillinge und die Umwandlung ihrer Bar "Alibi" in einen familienfreundlichen Treffpunkt.



Sendetermine:



- Die 9. Staffel von "Shameless - Nicht ganz nüchtern" ab 11. Februar 2019 immer montags um 21.45 Uhr und ab 8. April um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung als Catch-Up über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung



