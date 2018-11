IRW-PRESS: Redfund Capital Corp: Redfund Capital-Kunde Biolog Inc. und Cannabis Strategic Ventures Inc. kündigen gemeinsame Entwicklung einer wasserlöslichen Cannabis-Technologie an

Redfund Capital-Kunde Biolog Inc. und Cannabis Strategic Ventures Inc. kündigen gemeinsame Entwicklung einer wasserlöslichen Cannabis-Technologie an

28. November 2018 - Vancouver, British Columbia - Redfund Capital Corp. (CSE: LOAN) (Frankfurt: O3X4) (OTC: PNNRF) freut sich bekannt zu geben, dass sein Portfolio-Kunde Biolog Inc. eine Partnerschaft mit Cannabis Strategic Ventures, Inc. (OTC:NUGS) eingegangen ist, um gemeinsam wasserlösliche Cannabistechnologien zu entwickeln, die als Zusatzstoffe für mit Cannabis und Phytocannabinoid angereicherte Nahrungsmittel, Getränke und Konsumartikel dienen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Biolog gemeinsam mit Cannabis Strategic Ventures neue Technologien entwickeln und Marketinginitiativen für die Vermarktung der Produkte einleiten.

Cannabinoide (CBD, etc.) sind hydrophobe Substanzen, die naturgemäß nicht wasserlöslich sind. Bisher haben die Entwickler von Cannabisprodukten verschiedenste Methoden angewendet, um CBD-Öle mit Wasser kompatibel zu machen, die bestehenden Verfahren sind jedoch mit vielen Nachteilen verbunden. Im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungsmaßnahmen werden sich Biolog, Inc. und Cannabis Strategic Ventures darum bemühen, diese Unzulänglichkeiten zu beheben und eine Reihe neuer funktioneller Inhaltsstoffe auf Cannabinoidbasis zu entwickeln, die Nahrungsmitteln, Getränken, Kosmetika und anderen Konsumartikeln problemlos beigemengt werden können und sowohl die Bioverfügbarkeit als auch den allgemeinen gesundheitlichen Nutzen für den Menschen entscheidend verbessern.

Simon Yu, CEO von Cannabis Strategic Ventures, meint dazu: Wir sind der Ansicht, dass wasserlösliche Cannabistechnologien neue Möglichkeiten in der Entwicklung von Produkten auf Cannabinoidbasis eröffnen. Und weiter: Im vergangenen Jahr haben wir eine Reihe wasserlöslicher Cannabinoid-Technologien geprüft, diese jedoch aufgrund technischer Einschränkungen verworfen. Die neue Produktklasse, die gemeinsam mit Biolog entwickelt wird, birgt enormes Potenzial und wir unterstützen diesen Entwicklungsprozess mit großer Begeisterung.

Indem wir uns mit Cannabis Strategic Ventures zusammentun und das Unternehmen beim Aufbau seiner Markenprodukte unter Einsatz der Biolog-Technologie unterstützen, stärken wir die Zusammenarbeit zwischen Inkubatoren der Branche. Markenprodukte sind aus unserer Sicht jene Nische, die sich zum Erfolgsgaranten der Branche entwickeln wird, genauso wie patentierte Medizinprodukte seit vielen Jahrzehnten die Pharmaindustrie dominieren. Durch seine Lizenzvereinbarungen mit Lexaria positioniert sich Biolog als Branchenführer im medizinischen Cannabissektor. Dieser Kunde in unserem Portfolio könnte schon bald zu unserem nächsten Börsenwunder werden, meint Meris Kott, CEO von Redfund Capital Corp.

Über Redfund Capital

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Redfund die Absicht, Zielunternehmen in der mittleren Phase bzw. Endphase ihrer betrieblichen Entwicklung bzw. bei der Entwicklung von umsatzvalidierten Technologien mit Fremd- bzw. Eigenfinanzierungslösungen zu unterstützen. Die aktuelle Zielgruppe der Handelsbank sind Unternehmen, die auf medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert sind bzw. Unternehmen im Gesundheitswesen.

Über Cannabis Strategic Ventures

Cannabis Strategic Ventures ist eine in Los Angeles ansässige Firma, die als Inkubator und Entwickler agiert und Partnerschaften mit Branchenführern im Cannabissektor eingeht. Mit seinem Marken-Know-how fungiert das Unternehmen als Mentor und unterstützt sowohl Startups als auch bekannte Markenhersteller im Cannabissektor mit seinem wertvollen Leistungsangebot.

Über Biolog, Inc.

Das Privatunternehmen Biolog, Inc. mit Sitz in San Francisco Bay wurde gegründet, um vom wachstumsstarken Markt für Esswaren und Getränke auf Cannabidiolbasis (CBD) zu profitieren. Die Produkte von Biolog lösen viele der dringlichsten Probleme in Verbindung mit cannabishaltigen Esswaren und Getränken. Ihre Vorteile liegen in der exakten Dosierbarkeit, der Mikrodosierung, dem raschen Wirkungseintritt, der hohen Bioverfügbarkeit, der Geschmacksmaskierung und der einfachen Anwendung.

Für weitere Informationen zu Redfund Capital besuchen Sie bitte die Webseite www.redfundcapital.com.

Nähere Informationen zu Redfund Capital erhalten Sie über: CEO Meris Kott, Tel. 604.484.8989 bzw. info@redfundcapital.com

Nähere Informationen zu Cannabis Strategic Ventures, Inc. erhalten Sie über: Arlene Guzman, Tel:+1-310-359-6860, E-Mail: ir@cannabisstrategic.com

Webseite: http://www.cannabisstrategic.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf www.SEDAR.com .

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen-, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45316

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45316&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA75745 T1084

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA75745T1084

AXC0171 2018-11-28/13:56