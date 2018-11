STRATEC vollzieht Umwandlung in die Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft DGAP-News: STRATEC SE / Schlagwort(e): Sonstiges STRATEC vollzieht Umwandlung in die Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft 28.11.2018 / 13:58 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STRATEC vollzieht Umwandlung in die Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft Birkenfeld, 28. November 2018 Die STRATEC Biomedical AG hat die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) mit dem Namen STRATEC SE abgeschlossen. Mit der Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgerichts Mannheim ist die neue Rechtsform nun wirksam. "Die neue Rechtsform unterstreicht die ohnehin schon vorliegende internationale Ausrichtung sowie die offene Unternehmenskultur der STRATEC-Gruppe und bietet darüber hinaus optimale Strukturen für das erwartete zukünftige Wachstum", kommentiert Marcus Wolfinger, Vorsitzender des Vorstands. Die STRATEC SE wird weiterhin über ein dualistisches System mit Vorstand und Aufsichtsrat verfügen. Hauptsitz der STRATEC SE ist unverändert Birkenfeld in Baden-Württemberg, Deutschland. Die Hauptversammlung hatte am 30. Mai 2018 nach Vorlage eines entsprechenden Beschlussvorschlags durch Vorstand und Aufsichtsrat der Umwandlung in eine SE mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Rechte von Aktionären und Mitarbeitern werden durch den Rechtsformwechsel nicht berührt. Die Aktionäre der STRATEC Biomedical AG sind nun automatisch Aktionäre der STRATEC SE geworden. Die Wertpapierkennnummer (WKN und ISIN) der STRATEC-Aktie sowie deren Börsenkürzel bestehen unverändert fort. Über STRATEC Die STRATEC SE ( www.stratec.com) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Biotechnologie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Probenvorbereitungslösungen, integrierte Laborsoftware sowie komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt. Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte mit eigenen patentgeschützten Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen erhalten Sie bei: STRATEC SE Jan Keppeler, Investor Relations & Corporate Communications Gewerbestr. 37, 75217 Birkenfeld Deutschland Telefon: +49 7082 7916-6515 Telefax: +49 7082 7916-9190 ir@stratec.com www.stratec.com 28.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STRATEC SE Gewerbestr. 37 75217 Birkenfeld Deutschland Telefon: +49 (0)7082 7916 0 Fax: +49 (0)7082 7916 999 E-Mail: info@stratec.com Internet: www.stratec.com ISIN: DE000STRA555 WKN: STRA55 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 752251 28.11.2018 ISIN DE000STRA555 AXC0172 2018-11-28/13:58