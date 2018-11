Wien (www.fondscheck.de) - Fidelity Investment hat im Vertriebskampf mit anderen Anbietern von Indexfonds, allen voran dem amerikanischen Platzhirschen Vanguard, einen Etappensieg errungen, so die Experten von "FONDS professionell".Im Oktober habe der Asset Manager aus Boston laut Daten der Fondsanalysten von Morningstar am US-Markt Nettomittelzuflüsse in Höhe 6,6 Milliarden US-Dollar (5,8 Mrd. Euro) verzeichnen können. Mitbewerber und ETF-Pionier Vanguard sei nur auf 4,6 Milliarden Dollar (4,1 Mrd: Euro) gekommen. An dritter Stelle und deutlich abgeschlagen habe Lord Abbet mit 977 Millionen Dollar (861 Mio. Euro) gestanden, wie die "Financial Times" (FT) berichte. ...

