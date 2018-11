Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analystin Georgina Iwamoto passte ihre Prognosen für den Kunststoffkonzern an die jüngsten Währungsentwicklungen an. An ihrer Einschätzung der Aktie ändere sich aber nichts, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-11-28/15:41

ISIN: DE0006062144