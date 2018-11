STEMMER IMAGING AG: Arne Dehn übernimmt Vorstandsvorsitz DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Personalie STEMMER IMAGING AG: Arne Dehn übernimmt Vorstandsvorsitz 28.11.2018 / 15:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STEMMER IMAGING AG: Arne Dehn übernimmt Vorstandsvorsitz Puchheim, 28. November 2018 - Der Aufsichtsrat der STEMMER IMAGING AG hat heute Herrn Arne Dehn mit Wirkung zum 01. Januar 2019 zum Vorstand der STEMMER IMAGING AG bestellt. Er wird nach einer zweimonatigen Übergangsphase den Vorstandsvorsitz von Herrn Christof Zollitsch übernehmen, der den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen gebeten hat, seinen Vertrag vorzeitig zum 28. Februar 2019 aufzulösen. Diesem Wunsch hat der Aufsichtsrat heute entsprochen. Christof Zollitsch möchte seine Erfahrungen und Kompetenzen in beratender Funktion für die STEMMER IMAGING einbringen und dem Unternehmen weiterhin eng verbunden bleiben. Arne Dehn (Jg. 1969) hat über 20 Jahre internationale Managementerfahrung in börsennotierten Technologieunternehmen der Kommunikations- und Smart Sensorindustrie, darunter Honeywell Automation Controls. Er war seit 2011 Mitglied des Vorstands des börsennotierten Mid-Cap Technologieunternehmens TKH Group NV mit Hauptsitz in den Niederlanden, wo er ein global operierendes Geschäftssegment (EUR 600 Millionen Umsatz) führte, das unter anderem Systeme und Lösungen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung (Machine Vision) entwickelt und vertreibt. Herr Arne Dehn wird als Vorstandsvorsitzender der STEMMER IMAGING AG die Verantwortung für die Bereiche Konzernstrategie und -entwicklung, M&A, Vertrieb, Marketing, Einkauf und Personalwesen übernehmen. Klaus Weinmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der STEMMER IMAGING AG: "Ich wünsche Christof Zollitsch alles Gute und danke ihm im Namen des Aufsichtsrats für seinen langjährigen und sehr erfolgreichen Einsatz für das Unternehmen. Mit Arne Dehn konnten wir einen Technologieexperten mit mehr als 20 Jahren Managementerfahrung und Markt-Know-how gewinnen. Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass STEMMER IMAGING mit Arne Dehn an der Spitze den eingeschlagenen Wachstumskurs erfolgreich beschleunigen und die geplante internationale Expansion weiter vorantreiben wird." Über STEMMER IMAGING STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung. Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z. B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u. a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu. Kontakt: STEMMER IMAGING AG Lena Vitzthum Investor Relations Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902165 ir@stemmer-imaging.de www.stemmer-imaging.de 28.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 752345 28.11.2018 ISIN DE000A2G9MZ9 AXC0222 2018-11-28/15:50