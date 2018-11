Audi, Airbus und Italdesign zeigen derzeit auf der Drone Week in Amsterdam erstmals einen fahr- und flugtauglichen Prototyp ihres Flugtaxi-Konzepts Pop.Up Next. Allerdings handelt es sich noch um ein deutlich kleineres Modell im Maßstab 1:4. Pop.Up Next bezeichnet ein Flugobjekt, das ein selbstfahrendes Elektroauto mit einer Passagierdrohne kombiniert. Herzstück ist eine zweisitzige Passagierkabine, ...

