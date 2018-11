BMW wird ab Mitte 2019 Batteriesysteme für Plug-in-Hybride in Thailand produzieren. Die in einer neuen Produktionsstätte in der Nähe des BMW-Werks Rayong gefertigten Akkusysteme sollen in den PHEV-Versionen der 5er- und 7er-Baureihe sowie des X5 verbaut werden. Dazu wird BMW eng mit der Dräxlmaier Group zusammenarbeiten. Während diese die Produktion aufbauen und verantworten wird, liefert BMW das ...

