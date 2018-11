FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferkonzern Aurubis stockt sein laufendes Aktienrückkaufprogramm nach dem Kursrutsch seit Wochenbeginn minimal auf. Bis einschließlich diesen Mittwoch will die Aurubis AG nun insgesamt maximal 1,3 Millionen Euro für den Rückkauf von bis zu 25.000 eigenen Anteilen ausgeben. Am 8. November hatte der Konzern angekündigt, für bis zu rund 1,03 Millionen Euro bis zu 23.000 eigene Aktien zu erwerben.

Mit den Aktien will Aurubis Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm erfüllen. Der Rückkauf erfolgt ausschließlich über den Xetra-Handel der Frankfurter Börse.

Am 26. November hatte Aurubis mitgeteilt, dass der Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2018/19 wegen ungeplanter Stillstände an verschiedenen Standorten um 5,1 bis 15 Prozent unter dem Vorjahreswert liegen werden. Am Markt war dagegen ein Ergebniswachstum erwartet worden. Die Aurubis-Aktie war seitdem von 52,78 (Schlusskurs am 23. November) auf aktuell 43,78 Euro eingebrochen.

November 28, 2018

