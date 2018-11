Folgendes Bezugsrecht ist vom 29.11.2018 bis einschliesslich 07.12.2018 auf T7 handelbar:

The following subscription right will be tradable on T7 from 29.11.2018 until 07.12.2018:



ISIN Mnemonic Longname Product Assignment Group

DE000A2NBP07 SHFB SNP SCHNEID.-NEUREIT. BZR GER0



Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben 121/18, abrufbar auf www.xetra.com.

For further details please check circular 121/18, available on www.xetra.com.