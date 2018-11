Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Stabilus nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Er sei in Paris auf einen zuversichtlichen Finanzchef des Herstellers von Gasdruckfedern gestoßen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mark Wilhelms halte weiter Ausschau nach strukturellen Wachstumsmöglichkeiten, sodass kleinere Zukäufe wahrscheinlich seien. Wegen Unsicherheiten im wichtigen Geschäft mit der Automobilindustrie aber bleibe er bei seinem neutralen Votum./tih/la Datum der Analyse: 28.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-11-28/16:46

ISIN: LU1066226637