Zürich (ots) - Roche-Konzernchef Severin Schwan redet der Schweiz

in Sachen Datenmanagement im Gesundheitswesen ins Gewissen: Er sei

besorgt über das Tempo, mit dem die Schweiz vorankomme, «unsere

Entscheidungsfindungsprozesse blockieren uns», sagte er kürzlich an

einer Veranstaltung zum Thema personalisierte Medizin. Biotech und

Datenmanagement gehörten heute zusammen; die Frage sei, ob die

Schweiz diese Entwicklung gestalten wolle oder ob sie nur Teil von

ihr sein werde.



Die Schweiz ist insbesondere bei den elektronischen

Patientendossiers im Rückstand. Deren Einführung ist zwar ab April

2020 sukzessive vorgesehen, allerdings mit einer aus Sicht der

Forschung bedeutenden Einschränkung: Medizinische Daten werden in der

Schweiz auf absehbare Zeit nur für Personen zugänglich sein, die im

Behandlungskontext des einzelnen Patienten stehen. Eine Zweitnutzung

durch Wissenschaft und Forschung ist nicht vorgesehen.



Andere Biotech-Standorte sind weiter. Die USA führten bereits 2009

Electronic Health Records (EHR) ein - um die Abrechnungsmodalitäten

zu harmonisieren. Der Schritt erwies sich als Glücksfall für die

Industrie. Die EHR sind der Nukleus, um den Flatiron entstand, ein

Datenunternehmen, das Roche im April für 1,9 Milliarden Dollar ganz

übernommen hat. Das New Yorker Unternehmen wertet Daten zu

Krebsbehandlungen aus.



