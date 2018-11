Der spanische Ladegeräte-Hersteller Wallbox Chargers gründet ein Joint Venture mit Chinas Changchun FAWSN. In einer neuen Fertigungsstätte in Suzhou, 100 km westlich von Shanghai, will das Duo jährlich 500.000 Wallbox-Ladegeräte produzieren und verkaufen. Das Gemeinschaftsunternehmen wird unter dem Namen Wallbox FAWSN Charging Systems firmieren und sich "ausschließlich auf den schnell wachsenden Verkauf ...

