WASHINGTON (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump will nach den angekündigten Stellenstreichungen bei General Motors die Möglichkeit von Strafzöllen auf importierte Autos mit Dringlichkeit prüfen. "Der Präsident hat große Macht in dieser Sache", schrieb Trump am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf Twitter. "Wegen der Sache bei G.M. wird dies jetzt untersucht!"

Das Weiße Haus hatte im Mai eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die klären sollte, ob im Namen der nationalen Sicherheit Zölle von bis zu 25 Prozent auf Einfuhren bei Pkw erhoben werden. Nach den gültigen Regeln für ein solches Vorgehen hat das Handelsministerium bis Anfang nächsten Jahres Zeit, diese Untersuchung abzuschließen. Gegenwärtig ist unklar, bis wann sie vorliegt.

Vertreter der US-Regierung haben in den vergangenen Tagen erklärt, dass die Untersuchung und alle damit zusammenhängenden Entscheidungen noch Wochen, wenn nicht gar Monate entfernt sind. Die Ankündigung von General Motors am Montag zu Werksschließungen und Entlassungen könnte den Prozess aber beschleunigen.

November 28, 2018

