Hamburg (ots) - Die Fielmann Ventures GmbH, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fielmann AG, teilt am 27. November 2018 mit, dass sie im Rahmen einer Kapitalerhöhung rund 20 Prozent der Anteile am Augmented-Reality-Spezialisten FittingBox S.A. erworben hat. Die strategische Beteiligung an dem französischen Technologieunternehmen ist ein konsequenter Schritt in der Digitalisierungsstrategie von Fielmann. Über die genaue Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.



Marc Fielmann, Vorstandsvorsitzender der Fielmann AG: "FittingBox ist mit 13 Patenten weltweit führend im Bereich der 3D-Anprobe von Brillen und Sonnenbrillen. Mit dieser Investition vertiefen wir unsere strategische Zusammenarbeit. Gemeinsam arbeiten wir am Online-Brillenkauf in Fielmann-Qualität. Dafür notwendig sind innovative Technologien wie die 3D-Anprobe, aber auch die millimetergenaue 3D-Anpassung von Brillen. So digitalisiert Fielmann die augenoptische Branche zum Vorteil für die Kunden, ohne Kompromisse bei der Qualität zu machen."



Thomas Rützel, Geschäftsführer der Fielmann Ventures GmbH: "Unsere Investition in FittingBox ist das Resultat einer detaillierten Analyse. FittingBox hat eine 3D-Anprobetechnologie entwickelt, die allen relevanten Alternativen deutlich überlegen ist. Diese Technologie ist eine Schlüsselkomponente in der digitalen Plattform, die Fielmann Ventures gemeinsam mit Partnern für die augenoptische Branche entwickelt."



Benjamin Hakoun, Geschäftsführer und Mitgründer FittingBox S.A.: "Wir sind begeistert, dass wir mit Fielmann eines der weltweit führenden augenoptischen Unternehmen als strategischen Partner gewinnen konnten. Dank der Beteiligung können wir unsere Technologielösungen noch schneller weiterentwickeln, neue Absatzmärkte erschließen. Unsere beiden Unternehmen verbindet eine strikt kundenorientierte Unternehmenskultur. Gemeinsam werden wir die Position von FittingBox als führende Technologielösung für den Omnichannel-Brillenkauf weiter ausbauen, den Brillenträger über die gesamte Customer Journey, online und stationär, begleiten. Wir freuen uns sehr, dass Squair Law uns als Rechtsberater und CapM Advisors als Finanzberater beim Abschluss dieser Beteiligung unterstützt haben."



Ariel Choukroun, CTO und Mitgründer FittingBox S.A.: "Fielmann verfügt über jahrzehntelange Erfahrung, kennt die Bedürfnisse von Brillenträgern wie kein anderes Unternehmen. Das versetzt FittingBox in die Lage, unsere Technologielösungen noch besser an den Wünschen der Kunden auszurichten. Davon profitieren einerseits die Brillenträger, andererseits aber natürlich auch unsere Kunden, also Händler und Hersteller. Kreaxi und LBO France bleiben weiterhin Anteilseigner an FittingBox. Sie haben mit ihren frühen Investments das Wachstum unseres Unternehmens ermöglicht."



In den nächsten Wochen integriert Fielmann die 3D-Anprobe in den neuen Omnichannel-Beratungsprozess im Testmarkt Österreich, erprobt die Lösung sowohl in den Niederlassungen als auch online. 2019 folgt die Einführung des neuen Systems in Deutschland.



OTS: Fielmann AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/18152 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_18152.rss2 ISIN: DE0005772206



Pressekontakt: Fielmann Aktiengesellschaft



Ulrike Abratis, Kommunikation & Public Relations, Telefon: 040/270 76 - 457



Ulrich Brockmann, Investor Relations, Telefon: 040/270 76 - 442