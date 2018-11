Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Mittwoch vorsichtig geblieben. Der Leitindex Dax schloss 0,09 Prozent tiefer auf 11 298,88 Punkte, nachdem er bereits am Dienstag leicht nachgegeben hatte. Der Index mittelgroßer Unternehmen MDax rückte zur Wochenmitte um 0,07 Prozent auf 23 417,52 Punkte vor.

Damit kam es beim Dax zunächst nicht zu einem weiteren Test der Marke von 11 400 Punkten. Mit einem Schritt über diese Schwelle könnte der Leitindex seinen Abwärtstrend seit Ende September verlassen. Solange sich das Börsenbarometer aber unter 11 400 Punkten bewegt, bleibe es für Korrekturen sehr anfällig, schrieb Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets./la/she

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0258 2018-11-28/17:49