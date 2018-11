Die Citco-Unternehmensgruppe ("Citco"), ein weltweit führender Dienstleister für die Finanzdienstleistungsbranche, gab heute den Start von CitcoConnect bekannt, einer neuen digitalen Lösung, die den Prozess der Verwaltung potenzieller Investoren automatisiert und vereinfacht und ein Online-Utility zur Zuführung von Erstinvestitionen in alternative Fonds umfasst.

Die Lösung verfügt über einen flexiblen Datenraum, der eigens für den einzelnen Investmentmanager eingerichtet wurde und von ihm verwaltet wird und die Kapitalbeschaffung und das Meldewesen sowie die digitalisierte Dokumentation der Erstzeichnung mit eingebetteter Analytik unterstützt.

CitcoConnect ist eine eigenständige Lösung, bei der die Manager über einen sicheren und flexiblen Datenraum die volle Kontrolle darüber haben, auf welche Materialien potenzielle Investoren zugreifen können und wie sie mit solchen Dokumenten interagieren. Dieser Datenraum kann Materialien zu Fondsangeboten lagern, ermöglicht die Erstellung und Pflege von Profilen für jeden potenziellen Investor, erlaubt eine Beziehungs-Zuordnung und die Verfolgung der veranschlagten Investitionssumme. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden der Materialweitergabe beispielsweise per E-Mail oder Post schützt CitcoConnect die Daten und verkürzt gleichzeitig die Zeit für die Suche und Aufnahme von Investoren.

Greg Fenlon, Head of Alternative Investor Services bei Citco, erklärte: "Viele Investoren arbeiten immer noch sehr papierlastig und füllen lange physische Dokumente aus, die per Fax, E-Mail oder sogar per Post an Fondsmanager und Administratoren zurückgeschickt werden müssen. CitcoConnect geht in Bezug auf den Status quo und die langjährigen Branchenstandards neue Wege, da das Produkt einen Großteil dieser Prozesses digitalisiert und damit den Umgang der Investoren mit alternativen Anlageformen optimiert und modernisiert.

CitcoConnect trägt erheblich zur Verbesserung der Anlegerzufriedenheit bei, ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Transformation des Handels mit alternativen Anlageprodukten und verhilft der Branche so zu erhebliche Erleichterungen in Bezug auf den Zugang und die Anlageprozesse."

CitcoConnect wurde entwickelt, um einen investorenfreundlichen, effizienten und straffen Onboarding-Prozess für alle Marktteilnehmer zu schaffen und dabei die Bedeutung der Cybersicherheit und der aktuellen physischen Betrugsgefahren zu berücksichtigen. Einer Philosophie namens "The Citco Way" zufolge dem Bekenntnis, in die richtigen Mitarbeiter zu investieren und ihnen angemessene Instrumente zur Verfügung zu stellen wird Citco die Entwicklung von Lösungen fortsetzen, die sich nach den Bedürfnissen der Kunden richten.

Die Plattform CitcoConnect umfasst:

Datenraum für Kapitalbeschaffung und Fondsberichterstattung

Kollaborationswerkzeug für Manager und potenzielle Investoren mit einem Standort zum Austausch von Materialien, die für das Angebot relevant sind. Möglichkeit, zusätzliche Zeichnungsunterlagen (beispielsweise KYC-Dokumente) gleichzeitig mit der Abgabe eines Zeichnungsauftrags sicher hochzuladen.

Digitalisierte Zeichnungsformulare

Zugang zu individuellen und digitalisierten Unterlagen für die Fondszeichnung wie aller anwendbaren Zusicherungen, Garantien und Haftungsausschlüsse, die nach Ermessen des Anlageverwalters zur Verfügung stehen.

Einen Zeichnungsassistenten

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung des Zeichnungsprozesses über ein intelligentes digitales Formular, das die Anleger durch die einzelnen Abschnitte führt und dabei für Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit sorgt.

Kontrolle der Investmentmanager

Befugnis, den Investoren Zugang zu bestimmten Zeichnungsformularen zu gewähren und die Möglichkeit, ein Formular für die Erstinvestition mit mehrschichtiger Autorisierung und elektronischen Signaturen einzureichen, die Flexibilität und Sicherheit gewährleisten.

Das neue Produkt CitcoConnect ist sofort verfügbar. Weitere Informationen dazu sowie weiteren Technologieangeboten von Citco finden Sie unter www.citco.com/our-technology/core-technology/citcoconnect

Über die Citco Unternehmensgruppe

Die Citco-Unternehmensgruppe ist ein weltweites Netzwerk unabhängiger Finanzunternehmen und betreut die Weltelite der Hedgefonds, Private-Equity- und Immobilienfirmen, institutionellen Banken, Global-1000-Unternehmen und vermögenden Privatpersonen. Die Unternehmen von Citco bieten diesen Sektoren in ihren jeweiligen geografischen Regionen die Verwaltung von Hedgefonds, Depot- und Fondshandel, Finanzprodukte und Governance-Lösungen. Citco betreibt Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter.

