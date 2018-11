US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Tür für ein verlangsamtes Zinserhöhungstempo geöffnet. Der Leitzins sei nur etwas unter dem Niveau, das als neutral gelten kann, sagte Powell am Mittwoch in New York. Als ein neutrales Zinsniveau gilt das Niveau, bei dem das Wirtschaftswachstum weder gestützt noch belastet wird. Die meisten Ökonomen erwarten, dass die Fed den Leitzins nicht über ein neutrales Niveau hinaus anheben wird.

Noch am 3. Oktober hatte Powell das Leitzinsniveau noch als weit von einem neutralen Niveau entfernt bezeichnet. Die Märkte gehen jetzt weiterhin fest von einer Leitzinsanhebung im Dezember um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 2,25 bis 2,5 Prozent aus. Einige Beobachter halten jetzt aber eine Zinspause im kommenden Jahr für möglich.

Der US-Dollar geriet nach den Aussagen unter Druck. Der Eurokurs stieg zum Dollar auf ein Tageshoch von 1,1370 Dollar. Vor den Aussagen hatte er noch unter 1,13 Dollar notiert./jsl/she

