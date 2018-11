The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.11.2018 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2018



ISIN Name



AU000000FXJ5 FAIRFAX MEDIA LTD.

CA8849031056 THOMSON REUTERS CORP.

FR0010127662 TXCELL EO -,04

HK0044000302 H.K. AIRCRAFT ENG.

US00817Y1082 AETNA INC. DL-,01

US21887L1070 CORIUM INTL DL-,001

US8902604094 TONIX PHARMA. DL-,001