Wes Nichols und Marni Walden bringen umfangreiche Branchenerfahrung und strategische Beratung in Persado ein

Persado, der führende Anbieter von KI-optimierter Marketing-Sprache für globale Top-Marken, hat heute Wes Nichols, Mitbegründer und ehemaliger CEO von MarketShare, und Marni Walden, ehemalige Verizon-Führungskraft, als neue Vorstandsmitglieder bekannt gegeben. Nichols bringt fundierte unternehmerische und technologische Erfahrung mit, da er eine Softwarelösung für prädiktive Analysen für CMOs namens MarketShare mitbegründet hat. Walden ist eine erfahrene Geschäftsleiterin mit Führungs- und Integrationserfahrung zweier großer globaler Medienmarken während ihrer Tätigkeit bei Verizon.

"Marni und Wes sind starke Ergänzungen unseres Teams und wir freuen uns, zwei erfahrene Geschäftsleute im Persado-Vorstand begrüßen zu dürfen", so Alex Vratskides, Mitbegründer und CEO von Persado. "Ihre umfassende globale Erfahrung und ihre einzigartigen Einblicke in Marketing, Medien und Technologie werden entscheidend dazu beitragen, Persados nächste Wachstumsphase zu gestalten, da wir bestrebt sind, Marketingverantwortliche in die Lage zu versetzen, mehr datengetriebene Entscheidungen zu treffen, die überdimensionale Geschäftsergebnisse fördern."

"Persado ist eine der innovativsten und sofort wirksamen Technologielösungen, die Vermarktern heute zur Verfügung stehen", so Nichols. "Es gibt eigentlich nur sehr wenige Unternehmen, die KI und maschinelles Lernen wirklich nutzen, um skalierbare Verbesserungen der Geschäftsergebnisse zu erzielen. Ich fühle mich geehrt, die Gelegenheit zu haben, die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens mitzugestalten."

"Persado stand bei der Generierung von Marketingbotschaften auf eine völlig andere Art und Weise an vorderster Front, indem es maschinelles Lernen und KI einsetzte, um die Verbraucher während der gesamten Kontakthistorie zu binden", so Walden. "Ich habe das Privileg, mit dem talentierten Führungsteam des Unternehmens zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen und den Einfluss von KI und einem datengesteuerten Ansatz bei der Entwicklung von digitaler Kreativität weiter zu festigen."

Vor Neustar, das MarketShare übernommen hat, war Nichols Präsident und CEO bei TBWA/TEQUILA, einem globalen digitalen Netzwerk, das zur Omnicom Group gehört, wo er mit Marken wie Sony und Nissan arbeitete. Derzeit ist er Vorstandsmitglied von Upfront Ventures, einer Risikokapitalgesellschaft, die in Technologie-Startups investiert und seine Erkenntnisse darüber, wie CMOs Entscheidungen in der Moderne treffen, wurden zuvor von Harvard Business Review veröffentlicht.

Marni Walden hatte mehrere Führungspositionen bei Verizon inne, darunter Chief Marketing Officer, Chief Operating Officer und EVP von Global Media, wo sie die Fusion von Yahoo und AOL zu Oath leitete. Sie ist derzeit in mehreren Gremien tätig, darunter Globetouch, 4C Insights, DraftKings und Mobilize Solutions.

Über Persado

Persado ist der führende Anbieter von KI-optimierter Marketing-Sprache für globale Top-Marken. Unterstützt durch die Kraft von Narrative Intelligence verwendet Persado sein bewährtes prädiktives Sprachmodell, das die genauen Wörter, Phrasen, Bilder und Emotionen lokalisiert, die das Engagement maximieren, um Geschichten zu erstellen, die nahtlos die einzigartige Stimme jeder Marke, den einzigartigen Kontext jeder Kampagne und die einzigartigen Interessen jedes Publikums widerspiegeln.

Stellen Sie sich vor, Sie haben für jede Person in Ihrem Publikum einen Texter und einen Datenwissenschaftler, die zusammenarbeiten, um die genau performte Sprache zusammen mit der Erklärungs-Analyse nach dem Warum vorherzusagen. Persado besteht aus der weltweit größten Datenbank für Marketing-Sprachen mit über einer Million organisierter, markierter und bewerteter Wörter, Phrasen und Bilder. Persado ermöglicht es Marken, die Akquisition und Bindung zu erhöhen und gleichzeitig durch authentische Kommunikation langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.

Für weitere Informationen über Persado oder zur Planung einer Demo, besuchen Sie bitte persado.com und folgen Sie Persado auf Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181128005739/de/

Contacts:

LaunchSquad für Persado

persado@launchsquad.com

+1 212-564-3665