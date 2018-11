JPMorgan hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 87 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 86 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe sein Bewertungsmodell nach den Geschäftszahlen des Herstellers von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge zum dritten Quartal überarbeitet, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gupta erhöhte seine Prognosen für 2019 und 2020 moderat.

Kepler Cheuvreux senkt Easyjet auf 'Hold' und Ziel auf 1200 Pence

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Easyjet nach Jahreszahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1659 auf 1200 Pence gesenkt. Ungeachtet der soliden operativen Entwicklung in den letzten Quartalen und der weiter starken Bilanz dürfte die Aktie des Billigfliegers erst wieder steigen, wenn es mehr Klarheit über den Sommer-Flugplan für 2019 gebe, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Bernstein hebt Salesforce-Ziel auf 149 Dollar - 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für den SAP-Konkurrenten Salesforce nach Zahlen zum dritten Quartal von 146 auf 149 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Kennziffern des Software-Unternehmens hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen und Risiken bei der Aktie sei für die kommenden zwölf Monate ausgewogen.

Deutsche Bank sieht den Dax Ende 2019 bei 12 300 Punkten

FRANKFURT - Trotz anhaltender politischer Unsicherheiten sieht die Deutsche Bank Kurspotenzial für Aktien. Solide Unternehmensgewinne und günstige Bewertungen könnten ein gutes Umfeld für moderat steigende Notierungen bieten, hieß es am Mittwoch in Frankfurt anlässlich eines Kapitalmarktausblicks des Finanzinstituts. So prognostizierte die Bank für den deutschen Leitindex Dax zum Jahresende 2019 einen Stand von rund 12 300 Punkten. Gegenüber dem aktuellen Niveau wäre das ein Plus von rund 9 Prozent.

Independent senkt Ziel für Zalando auf 32 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Zalando von 34 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit dem Bestellrekord zum "Black Friday" habe der Online-Modehändler einen erfreulichen Start ins Weihnachtsgeschäft erwischt, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel berücksichtige unter anderem die Erwartung steigender Investitionen zur Sicherung des Wachstumstrends.

Independent Research senkt Ziel für Qiagen auf 32 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen zum dritten Quartal von 33 auf 32 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Zahlenwerk des Laborausrüsters habe sich insgesamt im Rahmen der Erwartungen bewegt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Exane BNP stuft Linde mit 'Outperform' ein

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas stuft Linde mit "Outperform" ein. Nach dem Zusammenschluss mit Konkurrent Praxair sei der neue Konzern weltweit führend im Industriegasebereich, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das neu geformte Unternehmen sprächen die starke Bilanz und das Margenpotenzial durch Synergien. Bis 2023 dürfte das Unternehmen das Ergebnis je Aktie (EPS) und das operative Ergebnis (Ebitda) jährlich im Schnitt um 15 beziehungsweise sechs Prozent steigern.

Commerzbank hebt Grand City Properties auf 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Grand City Properties von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 24,50 Euro angehoben. Die Unsicherheiten rund um den Brexit hätten es dem deutschen Immobilienkonzern ermöglicht, ein bedeutendes Wohungsportfolio in London aufzukaufen, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zuletzt nur unterdurchschnittlich gelaufene Aktie biete nun ein günstiges Einstiegsniveau.

Jefferies senkt Ziel für BASF auf 73 Euro - 'Hold'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 76 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine reduzierten kurzfristigen Gewinnschätzungen für den Chemiekonzern in Reaktion auf den jüngsten Ölpreisverfall, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aber auch die gesunkene Branchenbewertung wegen der ungewissen Konjunkturaussichten für den Zeitraum 2019 bis 2021 seien dafür verantwortlich.

Goldman senkt Danone auf 'Sell' und Ziel auf 61 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Danone von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 67 auf 61 Euro gesenkt. Angesichts sich verschlechternder demografischer Trends erschienen sowohl die Markterwartungen als auch die Ziele des Lebensmittelherstellers für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft optimistisch, schrieb Analyst John Ennis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

